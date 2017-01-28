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28.01.2017 14:00

15 февраля глава Рособрнадзора проводит Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения оценочных процедур

15 февраля в 11:00 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году. 

Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся: 
∙ организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9; 
∙ содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; 
∙ особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья; 
∙ минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы. 
 В настоящее время уже принимаются вопросы: 
- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru
- на странице Рособрнадзора в социальных сетях 
Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция. Ссылка будет размещена на главной странице сайта Рособрнадзора за полчаса до проведения мероприятия.
 Приглашаем принять участие родителей (законных представителей) учащихся 9 и 11 классов, родительские комитеты школ. 

Министерство образования и науки Мурманской области
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