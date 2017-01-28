15 февраля глава Рособрнадзора проводит Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения оценочных процедур

15 февраля в 11:00 руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.

Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:

∙ организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;

∙ содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;

∙ особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;

∙ минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

В настоящее время уже принимаются вопросы:

- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru

- на странице Рособрнадзора в социальных сетях

Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция. Ссылка будет размещена на главной странице сайта Рособрнадзора за полчаса до проведения мероприятия.

Приглашаем принять участие родителей (законных представителей) учащихся 9 и 11 классов, родительские комитеты школ.

Министерство образования и науки Мурманской области