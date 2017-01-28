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28.01.2017 15:00

В Апатитском городском ДК имени Егорова В.К. пройдет День семейного отдыха "У природы нет плохой погоды"

29 января в 14.00 в Апатитском городском Дворце культуры имени Егорова В.К. пройдет День семейного отдыха "У природы нет плохой погоды".

Программа рассчитана на семьи с детьми разного возраста и включает мультивикторину для самых маленьких, интерактивный концерт «Какой хороший день» с возможностью не только посмотреть выступления самодеятельных артистов, но и проявить свои творческие способности, а также концерт «Улыбнись в морозный день!» с участием вокального ансамбля «Счастливый случай» и детского вокального ансамбля «Лучики надежды».
В фойе будут работать аттракционы, игровые площадки, а веселые клоуны и сказочные персонажи предложат интересные задания, загадки и вопросы на темы охраны природы.

Областной ДК им. С.М. Кирова
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