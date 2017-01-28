Сегодня - Международный день защиты персональных данных

Елена Ястребова.



Во всем мире число пользователей, регулярно использующих Интернет, растет с каждым годом. Мы общаемся в социальных сетях, делаем покупки через интернет-сайты, бронируем гостиницы. Но порой даже не задумываемся о сохранности своих персональных данных и доверяем личные сведения о себе незнакомым людям, различным компаниям. 28 января отмечается Международный день защиты персональных данных. Цель - соблюдение правил поведения в интернете, которые помогают обезопасить виртуальную и реальную жизнь пользователей. Конвенция «О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных» стала первым международным обязывающим инструментом в сфере защиты персональных данных.

Для совершенствования законодательства в этой области станет облегчение доступа к собственным персональным данным, повышение уровня ответственности владельцев и распорядителей, уменьшения рисков при распространении личных информации сетью Интернет. На данный момент разрабатываются предложения по обновлению Конвенции, чтобы повысить уровень защиты данных не только в Европе, но и по все стране.





