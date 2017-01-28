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28.01.2017 16:00

Мурманская областная филармония приглашает северян на музыкальный вечер «Ave Maria и шедевры барокко»

28 января в филармонии снова будет звучать орган. Программу «Ave Maria и шедевры барокко» представят заслуженные артисты России, лауреаты международных конкурсов Галина Сидоренко (меццо-сопрано) и профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой органа и клавесина Санкт-Петербургской консерватории Даниэль Зарецкий. Прозвучат сочинения Баха, Видора, Россини, Верди, Бизе…

Галина Сидоренко – петербургская оперная певица, обладательница блистательного меццо-сопрано, одно из самых ярких имен современной российской музыкальной культуры. Получила признание как на лучших оперных сценах мира (Мариинский театр, Ла Скала, Театро Реал в Мадриде, Вашингтон Опера, Норвежская Опера), так и на концертной эстраде.
Начало в 17 часов.


Мурманская областная филармония
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