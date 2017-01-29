Квикстеп, танго, фокстрот, самба, джайв. В мурманской "Кировке" состоится конкурс по спортивным бальным танцам "Зимние узоры"

29 января в 14.00 на паркете областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова встретятся лучшие танцевальные пары из городов Мурманск, Апатиты, Полярный, Североморск, Кандалакша, Мончегорск и Никель.

Конкурс по спортивным бальным танцам "Зимние узоры" собирает самых одаренных и талантливых ребят Мурманской области. Первое отделение соревнования откроют участники спортивно-массовых мероприятий, совершающие свои первые шаги в танцевальном искусстве. После перерыва эстафету примут пары спорта высших достижений, где конкурсанты будут бороться за призовые места.

Участники постараются превзойти друг друга в мастерстве исполнения десяти танцев европейской и латиноамериканской программ: квикстеп, танго, фокстрот, самба, джайв. Красочные композиции, яркие костюмы, отточенные движения и море положительных эмоций ожидают зрителей 29 января в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/