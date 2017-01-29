Сегодня - Международный день без Интернета

Как известно, в череде праздничных дат есть такой праздник, как День Интернета, но не стоит обходить вниманием и еще один, хоть и весьма необычный праздник, – Международный День без Интернета. Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с Интернетом). Ежедневно миллионы людей начинают свое утро с просмотра новостей или почты в интернете, а некоторые находятся там практически круглые сутки, поскольку именно с интернетом связана их работа. Кто-то сидит в чатах, форумах или социальных сетях часами, кто-то смотрит в сети кино или передачи, кто-то что-то там покупает или заказывает, не выходя из дома. В сложившейся ситуации сегодня резонно возникает вопрос – способен ли современный пользователь, столь сильно увязший во Всемирной паутине, хотя бы на один день полностью отказаться от этого великого блага цивилизации, и чем сейчас с большим удовольствием он может заменить те блага, которые предоставляет ему всемогущий и вездесущий Интернет? Ежегодные мероприятия, проходящие в различных странах мира в День без Интернета, свидетельствуют о том, что тема с годами приобретает все большую актуальность. Ведь организаторы данных акций подчеркивают, что они не ведут борьбу с всемирной сетью и не считают Интернет чем-то плохим. Они просто хотят вновь обратить внимание людей, и в первую очередь молодежи, что и в реальном мире много всего интересного и увлекательного. В настоящее время Международный День без Интернета имеет приверженцев во многих городах мира, в том числе и в России. Кстати, в нашей стране в этот день не остаются в стороне и учреждения образования, например, библиотеки, которые в честь этого праздника приглашают к себе в гости на различные культурные и просветительские мероприятия. Попробуйте и вы отметить Международный День без Интернета вне сети, но так, как вам этого захочется, и главное – в удовольствие. Ведь в реальном мире еще столько всего интересного и непознанного, несделанного и забытого, приятного и любимого...

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