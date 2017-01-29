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29.01.2017 12:00

В столице Заполярья пройдет областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы»

Каждая культура – это особое видение мира, маленькая культурная Вселенная. Веками, создаваемые обычаи и традиции питают и развивают современную культуру, воспитывают толерантное отношение к разным национальностям, уважение к культуре других народов.

29 января в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал) пройдет областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы».
В этом году в фестивале примут участие представители национальных объединений и культурных национальных центров, фольклорные коллективы, творческие объединения и группы этнокультурных направлений из городов Мурманск, Кола, Апатиты, Заозерск, Мончегорск, села Ловозеро и ЗАТО Видяево.
В 14.00 в Зрительном зале «Кировки» начнется большой и красочный концерт, на котором участники праздника представят гостям свои творческие номера, отражающие культуру каждого народа: саамская, молдавская, немецкая, японская, литовская, чувашская, украинская, еврейская, белорусская и многие другие.
Кроме того, в 13.00 в рамках фестиваля пройдет выставка декоративно-прикладного творчества. Участники продемонстрируют национальные костюмы, расскажут о быте, обычаях и традициях того или иного народа, сыграют на национальных инструментах, исполнят песни и прочтут стихи.
Мероприятие направлено на сохранение, развитие и популяризацию традиционных культур народов, проживающих на территории Мурманской области, как части универсального культурного наследия.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/

Дополнительная информация по телефону 8 (8152) 45-90-36
Касса Дворца 45-43-23
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