Председатель Мурманского областного отделения Русского географического общества Денис Моисеев – сегодня гость дневного эфира "Радио России – Мурманск"

Итоги работы мурманского отделения РГО в 2016 году и проекты, которые предполагается реализовать в 2017-м, - об этом речь пойдёт сегодня в эфире радиостанции "Атлантика". В студию приглашён председатель Мурманского областного отделения Русского географического общества, заместитель директора по науке Мурманского морского биологического института, кандидат географических наук Денис Моисеев.

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на "Радио России - Мурманск" сегодня в 13 часов 10 минут.



