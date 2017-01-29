28-31 марта 2017 г. в Санкт-Петербурге состоится финальный этап Хорового Чемпионата России. Хоровой Чемпионат России – регулярные соревнования любительских хоровых коллективов в форме системы фестивалей-конкурсов.

Хоровой Чемпионат России проходит ежегодно с 2015 года. За прошедшее время в масштабном конкурсе приняли участие более 110 хоровых коллективов со всей страны. Учредитель Чемпионата – автономная некоммерческая организация «Творческое Объединение «Салют Талантов».

Ознакомиться с правилами участия в Хоровом чемпионате России можно на сайтах: www.хоровойчемпионат.рф иwww.saluttalantov.ru.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области