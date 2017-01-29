В Мурманске откроется выставка «Галерея-М»

2 февраля в 17.00 в здании Мурманской областной филармонии в выставочном зале областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки, посвящённой 25-летию апатитского творческого объединения художников «Галерея-М».

В экспозицию юбилейной выставки войдут более 100 работ участников объединения разных лет, а также гостей-художников из Вологды, Тольятти, Сочи, Липецка, Санкт-Петербурга, Ташкента, Ростова-на-Дону, Калининграда, Германии и Финляндии, выставлявшихся в галерее в разные годы.

На торжественном открытии выставки будет присутствовать один из основателей проекта - Игорь Клюшкин, член Союза художников России, старший преподаватель кафедры культурологии и искусства Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина.

Выставка будет работать до 26 февраля.

Для справки

Первая частная галерея в Заполярье под названием «Галерея «М» была создана в г. Апатиты в октябре 1991 года по инициативе художников Игоря Клюшкина, Игоря Чайковского и Александра Терещука.

За 25 лет художниками галереи было проведено более 200 выставок на различных выставочных площадках Мурманской области, Пскова, Санкт-Петербурга, а также Швеции, Финляндии, Германии.

Галерея является одним из центров культурной жизни города Апатиты, местом, где зрители знакомятся с произведениями современных российских и зарубежных художников, в том числе представителей актуального и альтернативного искусства.

В «Галерее «М» впервые показывали свои работы известные теперь мурманские мастера: Дмитрий Малышев, Алена Злобина, Елена Разумова, Дмитрий Новицкий. Проходили выставки и старейших мурманских художников: Николая Морозова, Виталия Бубенцова, Николая Ковалева, Анатолия Сергиенко.



/Мурманский областной художественный музей/