ТИФФ-2017. Кто взял главный приз престижного норвежского кинофорума?

Елена Белкина.

В северном норвежском городе Тромсе завершился 27-й международный кинофестиваль ТИФФ-2017. Главный приз - "Аврору" - получила американская лента Анны Роуз Холмер "Приступы".

Музыкант "Армии спасения" поет о вере, верности, любви и надежде. Все то, о чем рассказывают и фильмы традиционного международного фестиваля, собравшего в Тромсе любителей кино со всего мира уже в 27-й раз.

Член жюри международного кинофестиваля ТИФФ-2017 Филипп Абрютин: "Удивительно, что истории из Ирака, Курдистана, Исландии, США очень близки, в том числе и мне — россиянину — человеку, живущему в российской действительности. Очень много универсальных глобальных вещей, потому что они связаны с семьей, с любовью с детьми".

Детям здесь особое внимание. Фильмы идут на самых разных площадках, в том числе и семейные просмотры на открытом воздухе, где юных зрителей угощают горячим чаем и пончиками. В этом году планировали устроить показ и для четвероногих питомцев в напоминании о том, что в прошлом году главный приз получила лента "Сердце собаки" - однако вмешалась непогода, штормовой ветер порвал уличный экран, пришлось его восстанавливать в срочном порядке.

В этом январе зрители смогли посмотреть более 100 фильмов — документальных, художественных, анимационных. В основной программе за призы боролись 12 картин из Канады, США, Франции, Турции, Польши, Южной Кореи. Российское кино шло вне конкурса, была очень сильная команда. Это "Рай" Андрея Кончаловского, "Ученик" Кирилла Серебренникова, "Ледокол" Николая Хомерики, который сейчас показывают в самом старом кинотеатре Тромсе.

"Ледокол" для мурманчан особенно интересен тем, что снимался на атомном ледоколе "Ленин" и в наших репортажах мы рассказывали о том, как проходили съемки.

Заместитель программного директора кинофестиваля ТИФФ-2017 Хеннинг Росенлунд: "Мы пытаемся собрать в Тромсе целый мир, акцент на российское кино очень важен для нас. Это понятно, мы — соседи. С самого первого дня фестиваля - с 91 года - ваши фильмы вызывают огромный интерес и они без сомнения помогают норвежцам лучше понять россиян. Спрос всегда большой - билеты раскуплены все".

Главный критерий отбора фестиваля - фильм должен быть премьерой этого года. Всегда есть сквозная тема. На этот раз акцент был сделан на цензуре во всех ее проявлениях.

Церемония награждения и закрытия - традиционно очень экономичная, без всякого официоза. Главный приз — "Аврору" - получила драма американского режиссера Анны Роуз Холмер "Приступы" - о девочке-подростке, попытавшейся разобраться, что происходит с ее подругами по новой команде. Фильмом закрытия стала американская лента -триумфатор "Золотого глобуса" "Ла-Ла Ленд". Добавим, что многие фильмы российские зрители смогут увидеть на фестивале в Мурманске.