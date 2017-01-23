Делегация Мурманской области приняла участие в XVI съезде "Единой России", который проходил в Москве

Наталия Бурдина.



В Москве завершился XVI съезд "Единой России". Основные темы съезда - итоги пятилетней работы партии, реализация предвыборной программы, приоритетные проекты на 2017 и кадровое обновление.

Первые итоги реализации предвыборной программы, приоритеты на будущее - все это на 7 дискуссионных площадках. Каждая - по определенной теме. Позиция депутата Госдумы от Мурманской области Алексея Лященко - успешное развитие экономики страны возможно только при создании четко сформулированных законов. Это же касается и законопроекта "О развитии Арктической зоны".

Депутат Государственной Думы ФС РФ, заместитель руководителя межрегионального Координационного совета партии "Единая Россия" Алексей Лященко: "Надо проводить работу и надо готовиться для того, чтобы закон вышел работающий и отвечающий тем запросам, которые существуют сейчас у нас в Арктике".

Охрана здоровья - это направление для "Единой России" ведущее. Программа "Земский доктор" продлена. Вышел новый закон о строительстве перинатальных центров. Акцент на улучшении первичной медпомощи - развитие школьной медицины.

Член Совета Федерации ФС РФ, член комитета по социальной политике Татьяна Кусайко: "Если мы будем формировать на школьном этапе культуру, идеологию здорового образа жизни, тогда мы будем иметь здоровое поколение".

В Мурманской области реализуется двадцать один партпроект. Среди новых, что стартовали с 1 января - благоустройство парков и театров в малых городах, ремонт сельских Домов культуры. Проект "Городская среда".

Член президиума регионального политического Совета партии "Единая Россия", глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Важно подключать общественность к обсуждению при планировании дворов, планировании придомовой территории. На это обращают внимание почему - ведь города сейчас должны быть очень конкуретноспособны".

Второй день съезда. Приняты важные кадровые решения. Председателем партии снова избран Дмитрий Медведев. Наполовину сменился состав Генсовета. Представителей первичных и местных отделений в нем стало больше. От Мурманской области в Генсовет вошла Алевтина Гиря из Белокаменки. Новому составу предстоит организовать работу структурных подразделений на местах уже по новому принципу.

Секретарь мурманского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "На каждом участке избирательной комиссии должна быть своя первичная партийная ячейка, у нас сейчас этот охват участковых избирательных комиссий составляет 88 процентов. Лидер партий поставил, что должно быть сто процентов".

Руководство партии предложило проводить съезды "Единой России" как минимум раз в год, чтобы оценивать эффективность работы проектов и если нужно - вносить корректировки.



