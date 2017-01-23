Делегация Мурманской области приняла участие в 16-м съезде "Единой России", который проходил в Москве

Наталия Бурдина.

В Москве завершился 16-й съезд "Единой России". В нем приняли участие более 700 делегатов и свыше двух тысяч гостей: представители правительства, экспертного сообщества, СМИ и политологи. В первый день работали семь дискуссионных площадок, в рамках которых подведены первые итоги реализации предвыборной программы партии. Определены приоритеты на 2017-й. Среди новых инициатив: "Парки малых городов" - это комплексное благоустройство зеленых зон в муниципалитетах с населением до 250 тысяч жителей. "Местный Дом культуры" - ремонт сельских клубов и ДК. Поддержка и развитие театров малых городов. Еще один проект - "Городская среда". Благодаря ему, уже существующая в Мурманске программа по благоустройству дворов получит новое развитие.

Участник съезда партии "Единая Россия", глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Необходимо, и это очень важно - подключать общественность к обсуждению при планировании дворов, планировании придомовой территории. На это обращают внимание почему — ведь города, они сейчас должны быть очень конкуретноспособны. Каждый город также борется за своего жителя. И только житель знает, как ему будет удобно в этом городе жить, поэтому надо обязательно привлекать к обсуждению общественность".

Во второй день съезда с докладом об итогах работы "Единой Россией" за пять лет выступил председатель партии Дмитрий Медведев. Указы и послание президента названы "дорожной картой", по которой предстоит двигаться, в том числе и посредством партийных проектов. В ходе съезда приняты важные кадровые решения. Определено новое руководство "Единой России". Председателем партии избран Дмитрий Медведев. Состав Генсовета обновился на 50 процентов - представителей первичных и местных отделений в нем стало больше. Председатель партии также поручил президиуму Генсовета организовать работу структурных подразделений "Единой России" на местах - по новому принципу.

Секретарь мурманского регионального отделения партии "Единая Россия", председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: "Количество местных отделений на каждом участке избирательной комиссии должна быть своя первичная партийная ячейка. Сейчас участковых избирательных комиссий составляет 88 процентов. Лидер партий поставил, что должно быть сто процентов".