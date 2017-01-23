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23.01.2017 12:32

Инженеры Северного флота проводят активную подготовку к «АРМИ-2017»

Подразделения отдельного морского инженерного батальона морской инженерной службы Северного флота проводят активную подготовку к конкурсу «Безопасный маршрут» «Армейских международных игр – 2017».
На учебном полигоне части в районе поселка Щук-озеро (Мурманская область) военнослужащие отрабатывают все элементы заданий конкурса. Сапёры проводят инженерную разведку местности, механики-водители выполняют фигурное вождение техники, мостостроители наводят переправу через ров при помощи комплекта ТММ-3 – тяжелого механизированного моста.
По итогам отборочного этапа будет определена команда инженерного батальона, которая будет состязаться с инженерным подразделениями соединений сухопутных и береговых войск флота за право защищать честь Северного флота уже на Всероссийском этапе конкурса.


/ Пресс-служба Северного флота /
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