Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
23.01.2017 12:45

Сегодня в норвежском Тромсе открылась традиционная международная конференция "Арктические рубежи-2017"

Елена Белкина.


Политика. Бизнес. Наука. В этом году она называется "Изменяющаяся Арктика" и посвящена океану - главному кормильцу арктических стран Норвегии. Например, он приносит 80 процентов доходов. Арена первого дня отдана политикам. В дискуссиях приняли участие премьер-министры Норвегии и Финляндии - Эрна Сульберг и Юха Сипиля, министры иностранных дел Швеции, Исландии, Норвегии. Особое внимание уделяется региональному аспекту сотрудничества, в первую очередь Мурманской области. Делегацию нашего региона возглавляет министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова. Отдельная площадка на международной конференции отведена для обсуждения взаимодействия России и Норвегии в области ядерной безопасности. Самый известный и эффективный проект выполняется на территории нашей области — это, конечно, Андреева губа, где с международной помощью создан уникальный комплекс для вывоза на переработку отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.67
Евро = 63.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.