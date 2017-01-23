Сегодня в норвежском Тромсе открылась традиционная международная конференция "Арктические рубежи-2017"

Елена Белкина.



Политика. Бизнес. Наука. В этом году она называется "Изменяющаяся Арктика" и посвящена океану - главному кормильцу арктических стран Норвегии. Например, он приносит 80 процентов доходов. Арена первого дня отдана политикам. В дискуссиях приняли участие премьер-министры Норвегии и Финляндии - Эрна Сульберг и Юха Сипиля, министры иностранных дел Швеции, Исландии, Норвегии. Особое внимание уделяется региональному аспекту сотрудничества, в первую очередь Мурманской области. Делегацию нашего региона возглавляет министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова. Отдельная площадка на международной конференции отведена для обсуждения взаимодействия России и Норвегии в области ядерной безопасности. Самый известный и эффективный проект выполняется на территории нашей области — это, конечно, Андреева губа, где с международной помощью создан уникальный комплекс для вывоза на переработку отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок.