В Мурманске работы по восстановлению теплотрассы в месте прорыва на улице Дзержинского завершены

Оперативный штаб в администрации города Мурманска информирует, что работы по восстановлению теплотрассы в месте прорыва на улице Дзержинского завершены.

Центральная ТЭЦ работает в штатном режиме. Подача теплоносителя осуществляется всем абонентам.

В случае отсутствия горячего водоснабжения или отопления по отдельным стоякам необходимо оставить заявку управляющей организации. Просим также сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу Мурманска по телефону 051 с целью усиления контроля за деятельностью управляющих компаний.

Администрация г. Мурманска