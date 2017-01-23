Делегация Мурманской области принимает участие в Международной конференции «Арктические рубежи – 2017»

Официальная делегация Мурманской области во главе с министром экономического развития региона Еленой Тихоновой принимает участие в Международной конференции «Арктические рубежи – 2017», которая проходит в норвежском городе Тромсе с 22 по 27 января.

В ходе конференции представители Мурманской области примут активное участие в пленарном заседании и работе секций «Приграничное сотрудничество в меняющихся условиях», «Меняющаяся Арктика», «Зеленая экономика» и других.

Министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова представит регион на открытой дискуссии регионального форума, который проходит в рамках конференции, с докладом «Об опыте международного сотрудничества Мурманской области». Также министр выступит на открытии дискуссии «Россия и Норвегия: прорыв в сфере радиационной безопасности на Севере. Вывоз отработавшего ядерного топлива из губы Андреевой в 2017 г.: оценка воздействия на окружающую среду, готовность к чрезвычайным ситуациям, мониторинг».

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте международной конференции «Арктические рубежи – 2017».



Справочно:

«Арктические рубежи» – это ежегодная крупная конференция, посвященная широкому кругу вопросов по развитию Арктики, в которой принимают участие политики, ученые, представители бизнеса и широкой общественности. Так, основными спикерами конференции в 2016 году были премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде, президент Саамского парламента Норвегии Айли Кескитало, министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни, министр стратегического развития и арктического сотрудничества Швеции Кристина Перссон, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Дэвид Болтон, специальный представитель Госдепартамента США по Арктике адмирал Роберт Папп, председатель Арктического экономического совета Тара Суини и другие.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /