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23.01.2017 11:30

"Край, в котором я живу". В Мурманской областной научной библиотеке стартовал проект, посвященный Году экологии и особо охраняемым территориям в России

Любовь Дубова.

"Край, в котором я живу". В областной научной библиотеке стартовал проект, посвященный Году экологии и особо охраняемым территориям в России. Цикл лекций о природе, истории и культуре Мурманской области. Тема первая - "Кольский край. Знакомый незнакомец". За кафедрой - Ольга Петрова - руководитель программ по сохранению лесов и биоразнообразия экологии Севера - раскрывает научные факты о Заполярье известные, и не очень. К примеру, есть ли у нас вечная мерзлота и что дает нам течение Гольфстрим? Какая самая быстрая на земле птица обитает именно у нас?
Руководитель программы по сохранению лесов и биоразнообразия Кольского центра охраны дикой природы Ольга Петрова: "На самом деле, это сапсан. Сокол сапсан, который в полете, в атаке может развивать скорость до 300 км в час. Именно поэтому поезда назвали именем этой птички. Вот у нас - в Мурманской области - есть самое быстрое животное на земле".
Проекту "Край, в котором я живу" деле уже два года. Научно-популярные лекции проходят в Апатитах. Теперь раз в месяц их будут читать и в Мурманске, по просьбе самих же мурманчан. На следующей встрече речь пойдет о растениях. Проводят занятия сотрудники отделения русского ботанического общества и Кольского научного центра РАН. Главная цель - рассказать интересно о серьезном, и познакомить северян с Севером в полном смысле слова.
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