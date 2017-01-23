В Кировске сошла лавина. Два человека погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело

Артем Дашевский.



В результате гибели туристов при сходе лавины в Кировске Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления - причинение смерти по неосторожности. Группа из 11 человек из Архангельска отдыхала в профилактории "Тирвас". Днем они каталась на снегоходах. В это время сошла лавина, под которой оказались три человека. Сообщается, что двое погибли. Одного туриста удалось спасти. Выяснилось, что эта туристическая группа не была зарегистрирована у спасателей. По информации МЧС, поисковые мероприятия завершились накануне. Следственный комитет начал процессуальную проверку.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Мурманской области Олег Романенко: "В ликвидации последствий ЧС принимал участие Кировский филиал регионального поисково-спасательного отряда в составе 15 человек личного состава, 3 единицы техники — снегоход и одна единица техники — болотоход. В 15:00 поисково-спасательные работы были завершены".