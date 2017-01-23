В Апатитах прокуратура проверила исполнение требований законодательства в сфере содержания автомобильных дорог

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка деятельности организаций по содержанию автомобильных дорог улично-дорожной сети города, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения закона.

По итогам проверки прокуратурой города возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении исполнительного директора одной из организаций и заместителя директора другой организации по ст.12.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог». Материалы направлены для рассмотрения в ОГИБДД МО МВД России «Апатитский».

Кроме того, с целью устранения допущенных нарушений содержания автомобильных дорог прокуратурой города внесено два представления в адрес руководителей указанных Обществ.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.



Прокуратура Мурманской области