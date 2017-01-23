В Мурманске в День российского студенчества пройдет традиционный студенческий бал

25 января в 17.00 областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская, 3) примет в своих стенах студентов средних и высших учебных заведений на традиционном областном празднике «Татьянин день», посвященном Дню российского студенчества.

В этом году в мероприятии примут участие студенческие делегации из городов Мурманск, Кола, Оленегорск, Мончегорск и села Ловозеро.

Праздничную атмосферу вечера создаст живая музыка в исполнении камерного оркестра «Камертон» из Снежногорска. Гости праздника примут участие в конкурсах и играх, разучат и исполнят вальс, гранд-марш, кадриль, котильон и польку.

Гости вечера посмотрят дефиле бальных нарядов, а также определят Короля и Королеву бала. В Салоне светских игр, который в этом году проходит под девизом «Энергия будущего», всех ждут творческие выступления и игровые площадки, отражающие интересы, увлечения и настроение современной молодежи.

/Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова/