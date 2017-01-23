Новости УФССП России по Мурманской области

При выходах по адресам должников для проверки имущественного положения судебные приставы периодически сталкиваются с юмором, откровенной ложью. Обыватели реагируют по-разному: многие, как дети, на ходу придумывают небылицы.

Некоторые из-за двери вещают, что их закрыли в квартире родственники, и сидят они, бедные, взаперти (что хлеба принести некому) и ключей-то у них нет!

Или изменяют тембр голоса, прикидываясь несовершеннолетними детьми (это в основном женщины в состоянии алкогольного опьянения), неразборчиво чирикают, что взрослых дома нет и они - «дети», то есть - одни, и закрыли их на замок.

Хочется ответить «хитрым» должникам: все ваши уловки приставы знают, и избежать вам встречи с ними не удастся!

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области