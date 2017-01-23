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23.01.2017 10:45

Рособрнадзор начал публикацию видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ-2017

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начала публикацию на своем Youtube-канале видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ 2017 года.

В серии из 11 видеолекций руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ рассказывают об особенностях и содержании экзаменов по каждому из предметов, изменениях 2017 года, дают рекомендации по подготовке к ЕГЭ и отвечают на вопросы выпускников.

Своими советами, как успешно подготовиться и сдать экзамены, делятся также участники ЕГЭ 2016 года, получившие высокие баллы на экзаменах.

«Квалифицированные советы и разъяснения от разработчиков экзаменационных материалов ЕГЭ помогут выпускникам из любого уголка нашей страны лучше подготовиться к экзаменам, понять содержание и особенности предстоящих выпускных испытаний, а учителям эффективнее выстроить работу по подготовке к ЕГЭ», – отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Выпускники, принимавшие участие в съемках и имевшие возможность непосредственно пообщаться с разработчиками заданий ЕГЭ, оценили полезность такого опыта.

Видеоконсультации по всем предметам ЕГЭ выйдут в течение января 2017 года. С опубликованными материалами также можно будет ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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