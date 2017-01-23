Интернет-портал «Евразийское женское сообщество» позволяет женским организациям активнее участвовать в различных программах

Интернет-портал «Евразийское женское сообщество» был создан по заданию Рабочей группы по подготовке II Евразийского женского форума. Интернет-площадка аккумулирует следующую информацию: российские и мировые новости по женской повестке, события Евразийского женского форума, анонсы предстоящих мероприятий, текстовые онлайн-трансляции международных и всероссийских крупномасштабных событий. Здесь же размещаются фоторепортажи и видеосюжеты, пресс-релизы и отчеты исследований, дайджесты и обзоры. На портале создано несколько разделов: «Новости форума», «Новости сообщества», «Новости сенаторов», «Новости СМИ», а также «Женщины и наука», «Женщины и бизнес», «Женщины и благотворительность», которые помогают посетителям сайта узнать актуальную информацию о том, как женщины реализуют свой потенциал в различных сферах жизни общества. Главные новости дня переводятся на английский язык, что позволяет транслировать информацию миру.

Но сайт не ограничивается просто передачей последних событий. На сегодняшний день на портале уже создан уникальный в своем роде реестр из 2500 женских организаций России, которые для удобства пользователей распределены по регионам. Геральдическое оформление каталога помогает СМИ оперативно получать информацию о местонахождении и роде деятельности каждой организации, а женщинам, желающим найти единомышленников в своем субъекте, – приобретать новые профессиональные знакомства.

Интернет-портал предлагает еще одну уникальную возможность для всех женских организаций: создать собственную страницу и наполнить ее информационным контентом, сообщая о своих успехах, достижениях и важных новостях.

По словам заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, новый интернет-портал позволяет женским организациям активнее коммуницировать между собой, дает возможность привлекать их к участию в различных программах, а также координировать их деятельность разной направленности.



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