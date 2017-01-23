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23.01.2017 09:03

По результатам доследственной проверки по факту гибели туристов в результате схода лавины возбуждено уголовное дело

По результатам доследственной проверки по факту схода лавины в Кировском районе Мурманской области, в результате которого погибли двое туристов, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

По предварительным данным, 22 января 2017 года группа туристов из двенадцати жителей Архангельской области на личных снегоходах отправилась кататься из санаторно-оздоровительного комплекса ООО «Тирвас» в район скального ущелья Южного склона горы Вудъяврчорр. Результатом езды в верхней части склона горы участниками группы явился неконтролируемый сход лавины. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время установлены личности погибших – мужчины 1983 и 1985 годов рождения.
Следствием назначен комплекс необходимых экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования уголовного дела взят на контроль руководителем следственного управления.

СУ СК РФ по Мурманской области
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