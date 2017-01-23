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23.01.2017 09:50

Администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 января

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо,- газо,- тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 января.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 23 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 25 ЯНВАРЯ – УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 31 КОРП. 2

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 17.00         ул. Шмидта, 17
10.00 – 13.00         ул. Генерала Фролова, 11, 11б

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

С 09.30 ДО 16 ЧАСОВ 21 ЯНВАРЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 61

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 13.00         ул. Зеленая, 32, 34

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска
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