В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо,- газо,- тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 23 января.
ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 23 ЯНВАРЯ ДО 16 ЧАСОВ 25 ЯНВАРЯ – УЛ. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ, 31 КОРП. 2
ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 17.00 ул. Шмидта, 17
10.00 – 13.00 ул. Генерала Фролова, 11, 11б
ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
С 09.30 ДО 16 ЧАСОВ 21 ЯНВАРЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 61
ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 13.00 ул. Зеленая, 32, 34
О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.
Администрация г. Мурманска