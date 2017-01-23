В областном художественном музее открылась выставка "Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске"

Татьяна Нестерова.

"Истоки памяти. Питерские сны о Мурманске". Под таким названием в областном художественном музее открылась выставка художников Игоря Клюшкина и Ирины Сергиенко. В экспозиции пятьдесят живописных и текстильных произведений. Темы навеяны впечатлениями о Севере. Это воспоминания о молодости, об экзотике заполярной жизни. Творческий путь обоих авторов начинался именно в столице Заполярья. Игорь Клюшкин - один из инициаторов создания первой частной "Галереи "М". "Питерские сны о Мурманске" - это своеобразный диалог между живописью и текстильными объектами. Эти виды искусства необычно переплетаются, создают новые художественные образы.

Блиц: "Эта выставка по-настоящему вдохновляет и дарит заряд положительного настроения. Яркие цвета работ художников заряжают нас положительной энергией зимой".