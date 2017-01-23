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23.01.2017 09:34

Как надуть огромную конфету за одну секунду и выпустить Джинна из бутылки? В Мурманском областном театре кукол прошли эксперименты из мира физики и химии с элементами озорства

Любовь Дубова.

Удивительные эксперименты из мира физики и химии с элементами озорства. Впервые в Мурманском областном театре кукол - настоящее научное шоу. Маленьких зрителей встретили Ньютоша Физиков и Айка Колбочкина. Они показали ребятам, как надуть огромную конфету за одну секунду, выпустили Джинна из бутылки. И в подарок всем создали полимерных червячков. Так увлекательно посетители театра не только скоротали время перед началом спектакля, но и сделали для себя несколько интересных открытий.
Блиц: "Все понравилось! Ну то, что в шоу червячок был - он длинный. Да Ксюш?
Организатор научного шоу Татьяна Инюшина: "Дети, конечно, радуются, удивляются. Причем удивляются в любом возрасте, не только 4,5,6 летки, но и 15-16 и порой взрослые наблюдают с таким энтузиазмом, участвуют в наших экспериментах, что радуются порой больше детей".
А в зрительном зале ребят ждали герои спектакля - "Мама для мамонтенка". В постановке петербургского режиссера Олега Карнера. Это известная многим история никого не оставила равнодушным. Ребята увидели, как в трудную минуту можно обрести друзей, а также отыскать самое дорогое на свете! А уже в феврале в кукольном театре начнутся репетиции нового спектакля. Его для северян готовит гость из Москвы.
Представитель пресс-службы Мурманского областного театра кукол Мария Агапова: "В Мурманск приезжает московский режиссер Влад Костин, который поставит у нас спектакль "Госпожа Метелица". Премьера назначена на конец марта".
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