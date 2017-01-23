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23.01.2017 09:27

Мурманские студенты приняли участие в работе полиции

Анастасия Русинова.

Мурманские студенты приняли участие в работе полиции. Конкретно ГИБДД. По городу разъехалось несколько экипажей. Патрулировать улицы вместе с автоинспектором пришлось и Анне Мухаметовой - студентке 3 курса МАГУ. Говорит, сама она очень внимательный участник дорожного движения, но как водителю ей даже приходилось бывать в ДТП. Какой объем работы выполняет инспектор при оформлении каждого протокола, и не догадывалась. Первый вызов - на узкой дороге не смогли разъехаться две машины, в результате - повреждено одно боковое зеркало.
Студентка МАГУ Анна Мухаметова: "Объяснительная большая такая пишется, по сравнению с теми, что я писала. Обычно, когда приезжаешь по европротоколу, заполняешь в ГИБДД , строчек 5 напишешь, они сами все сфотографируют, уехали. А когда приезжают экипаж ДПС, они все подробно пишут, занимает это очень много времени. Вот ДТП произошло в 8.45, прошло около 2 часов".
За время работы студенческого десанта оформили несколько протоколов, выписали штраф пешеходу-нарушителю. Для инспектора - это обычная работа, для студентов - возможность увидеть будни сотрудников ДПС изнутри, задуматься о выборе будущей профессии или просто детально разобраться в правилах дорожного движения. В ГИБДД акции совместно с учебными заведениями Мурманска проводят каждый год. Интерес к ним и желание молодежи принять участие в подобных рейдах растет.
Инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Мурманской области Иван Кочетов: "Конечно ребята задают вопросы, интересуются, спрашивают. Одно дело, когда по телевизору показывают короткие сюжеты, как мы работаем, другое дело, когда ты в патрульном автомобиле и видишь все это изнутри".


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