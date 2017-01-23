В Мурманской области обсудили вопросы передачи полномочий и проблемы жителей сельских поселений

Татьяна Нестерова.

С 1 января этого года часть полномочий сельских поселений, в том числе по благоустройству и обеспечению жизнедеятельности, перешла на уровень муниципальных районов. В Кандалакше депутаты Мурманской областной Думы - Василий Омельчук и Валерий Пантелеев - вместе с местными властями обсудили вопросы передачи полномочий и проблемы жителей сельских поселений.

Глава муниципального образования Кандалакшский район Михаил Павлов: "Если раньше сельское поселение Зареченск даже не могло заключить контракт на год на обслуживание дорог - только на зимний период, то сегодня мы уже заключили его на целый год. И жители могут быть спокойны. Но есть проблемы, которые нам не решить без депутатов областной Думы, без их поддержки. Это проблемы дефицита, кредиторской задолженности, сформировавшейся на 1 января. И проблемы взаимодействия с предприятиями регионального значения, федерального".

Передача имущества, земельных участков по линии Минобороны, состояние котельной, водоснабжения, реконструкция школы, обеспечение жильем военнослужащих - темы разговора в Алакуртти. В Зареченске - организация сбора и вывоза мусора, автобусное сообщение, установка банкомата, торговля. В поселке более пятисот жителей. С января нет арендатора бани.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Василий Омельчук: "Для таких площадей, таких объемов требуется много тепла, много денег. Поэтому здесь надо посмотреть, как оптимизировать. Два отделения - одно мужское, одно женское. Здесь надо посмотреть, как снизить затраты. Мое мнение, что в таких поселениях, как бы ни было тяжело, сложно, все-таки баня должна быть".





