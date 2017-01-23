В Кировске сошла лавина. Есть пострадавшие

Артем Дашевский.





В воскресенье в Кировске сошла лавина. Под нее попали туристы из Архангельска. Группа из 11 человек отдыхала в профилактории "Тирвас". Днем они каталась на снегоходах. В это время сошла лавина, под которой оказались три человека. Сообщается, что двое погибли. Одного туриста удалось спасти. Выяснилось, что эта туристическая группа не была зарегистрирована у спасателей. По информации МЧС, поисковые мероприятия завершились накануне. Следственный комитет начал процессуальную проверку.

Начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев: "В течение 2-х часов спасателями Мурманского арктического поисково-спасательного отряда проведены поисково-спасательные работы. К сожалению, два человека погибли, один человек спасен. Всего для проведения спасательной операции привлекалось 44 человека и 17 единиц техники".