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23.01.2017 09:05

Игры, забавы, песни и колядки. В мурманской "Кировке" прошел театрализованный концерт "К бабушке Варваре"

Любовь Дубова.

Чем занимались в свободное время, когда не было ни телевидения, ни Интернета? На этот вопрос мурманчанам ответили во Дворце культуры Кирова. Пригласили северян в гости "К бабушке Варваре" и показали театрализованный концерт. Игры, забавы, песни и колядки в исполнении ансамблей "Потешенки", "Горенка" и "Русские потешки". Развлечения, любимые в старину на Руси, в Рождественские и Крещенские дни собрали полный зал зрителей.
Руководитель ансамбля народной песни "Горенка" и фольклорного ансамбля "Потешенки" ДК им.Кирова Юлия Серова: "Традиционно собирались у бабушек в домах, чтобы провести вечеринку, чтобы погулять, поплясать, парней да девок посмотреть, поэтому мы и назвали "У бабушки Варвары".
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