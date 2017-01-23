В Североморске открылась персональная выставка известного фотографа Льва Федосеева

Артем Дашевский.

В Североморске в музейно-выставочном комплексе открылась персональная выставка, нашего коллеги - фотокорреспондента газеты "Мурманский вестник" Льва Федосеева. Экспозиция приурочена к 50-летнему юбилею автора. Лев увлекся фотографией еще в детстве и посвятил ей всю жизнь. В дважды становился победителем престижного конкурса журналистов Северо-Запада "СеЗаМ", в том числе за серию фоторепортажей с борта парусника "Седов" во время черноморской регаты. Лев Федосеев - член союза журналистов России, участник всесоюзных, всероссийских и международных выставок.

Фотокорреспондент газеты "Мурманский вестник" Лев Федосеев: "Выставка всегда очень тяжело дается, и мне проще - я работаю в газете и для меня каждый день выставка. Не очень я хотел, я люблю больше по чужим ходить".