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23.01.2017 08:50

Работа Мурманской ТЭЦ восстановлена. В областном центре ликвидированы последствия аварии на теплотрассе в центре города

Алексей Елкин.

С ночи 22 января ремонтные бригады предприятия занимались выявлением и устранением дефекта. Энергетикам пришлось снизить параметры теплоносителя. В зону отключения горячего водоснабжения и отопления попали 1300 объектов, из которых 750 - жилые дома. По информации штаба, в администрации Мурманска к вечеру воскресенья котлы были запущены и выведены на необходимую мощность, циркуляция теплоносителя восстановлена. Для обеспечения ремонтных работ инспекторы ГИБДД оперативно освободили участок автодороги от легкового транспорта, а сотрудники ТЭЦ не покидали место аварии до полной ее ликвидации.
Мастер теплосети Михаил Красных: "На улице Дзержинского повреждение теплосети обнаружили. Устраняем. Пока не устраним - не уйдем".
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