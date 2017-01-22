Отключение на сетях Мурманской ТЭЦ

В администрации Мурманска работает оперативный штаб по устранению последствий отключения на сетях Мурманской ТЭЦ. В связи с дефектом на неустановленном участке теплотрассы, зафиксированном в 03:30 22 января, с 05:00 были снижены параметры теплоносителя для абонентов, подключенных к Центральной ТЭЦ. Поиск дефектного участка теплосети велся непрерывно. Дефект был обнаружен на ул. Дзержинского и локализован.

Восстановление циркуляции началось в 8:00 22 января. В зону отключения горячего водоснабжения и отопления попали 1300 объектов, из которых 750 жилых домов.

На заседании срочного оперативного штаба в администрации города Мурманска представители Мурманской ТЭЦ отчитались о проводимых работах по устранению последствий аварии и информировали о том, что планируют выйти на рабочие параметры теплоносителя к 15:00, за исключением домов, попадающих в зону устранения аварийной ситуации.

До завершения работ по восстановлению теплотрассы от тепло- и горячего водоснабжения будут отключены объекты по следующим адресам:

ул. Траловая, 51, 47а, 49а,

ул. Шмидта, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 37,

Театральный бульвар, 3, 6, 8,

ул. Дзержинского, 2, 3, 4,5, 7, 9,

ул. Егорова, 4,

пр. Ленина,60, 62.

Администрация г. Мурманска