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20.01.2017 19:50

Госавтоинспекция Мурманской области предупреждает о перекрытии дорог

20 февраля в период с 18-30 в виду нулевой видимости, метели и сильного ветра закрыт проезд с 1470 км по 1510 км автодороги «Кола» в Печенгском районе. Объездной путь для движения транспортных средств осуществляется через автодорогу «Никель – Приречный – Лотта».
Также с 17-30 до улучшения погодных условий закрыто движение по региональной дороге «Заполярный – Сальмиярви» с 0 км по 23 км. Объездной путь для движения транспортных средств осуществляется через 1572 км автодороги Р-21 «Кола» в сторону г. Заполярный.
По прогнозам Гидрометеоцентра неблагоприятная погода сохранится в течение выходных дней. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от дальних поездок без особой необходимости, особенно за пределы населенных пунктов!
Если все-таки есть острая необходимость в поездке, то водителям следует быть предельно сконцентрированными при управлении автомобилем, в частности, соблюдать интервал и дистанцию между транспортными средствами, не превышать скорость. Передвигаться на транспортном средстве с включенными фарами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары. В условиях снегопада максимально снижать скорость и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.
Также на скользкой дороге нужно быть аккуратнее при совершении маневров, не выполнять резких перестроений и торможений, соблюдать дистанцию между транспортными средствами, строго выполнять указания дорожных знаков и требования сотрудников ГИБДД.
Водителям следует парковать свои транспортные средства в установленных для этого местах, не мешая работе снегоуборочной технике.

/Госавтоинспекция Мурманской области/
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