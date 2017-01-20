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20.01.2017 19:05

Реорганизация на пользу. Мурманский роддом №3 станет частью большого медицинского комплекса

Светлана Деменева.

Закрывать роддом №3 в Мурманске никто никогда не будет. В мае месяце, после присоединения к городской больнице скорой помощи, он, наоборот, станет частью большого клинического комплекса. В этом коллектив роддома заверил министр здравоохранения.
В маленьком конференц-зале, кажется, нечем дышать. Столько сотрудников сразу здесь не собирались никогда. Случай особый и он тоже первый - реорганизация. Министр успокаивает сразу.
Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Все медицинские работники, которые работали и работают, остаются на своих местах".
Роддом №3 станет частью большого медицинского комплекса, войдя в состав городской больницы скорой помощи. Это для пациенток станет плюсом. В горбольницу уже вошел роддом №1 Мурманска. Эффект лечения стал выше. Будущим мамам нужна помощь не только гинекологов. И всех специалистов можно пройти в одном центре.
Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Александр Залесный: "Для врачей и акушеров-гинекологов стало проще взаимодействовать со специалистами смежных специальностей - терапевты, хирурги, кардиологи. У нас сейчас не стоит вопрос вообще, как договориться".
Разговор в спокойном тоне. Вопросы организационные - сохранят ли отпуска и уровень зарплат, как будут закупать лекарства и организовано питание для пациенток.
Главный врач "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Евгений Тарбаев: "Уже с понедельника в третий родильный дом придут довольно мощные хозяйственные службы городской больницы, чтобы понять - как нам двигаться дальше".
В ближайшее время в роддом №3 переедет городской роддом №1. Там начинается большой и длительный ремонт вентиляционной системы. Два учреждения будут работать на одной площадке.
И. о. главного врача роддома №3 г. Мурманска Светлана Корсакова: "Я думаю, что с нагрузкой по родам, по оказанию медицинской помощи, во время беременности мы должны справиться".
Полностью реорганизация должна завершиться к 1 мая. Таким образом, городская больница скорой помощи объединит два роддома и несколько женских консультаций, став крупным комплексом, где женщины смогут получить сразу всю необходимую помощь.
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