Реорганизация на пользу. Мурманский роддом №3 станет частью большого медицинского комплекса

Светлана Деменева.

Закрывать роддом №3 в Мурманске никто никогда не будет. В мае месяце, после присоединения к городской больнице скорой помощи, он, наоборот, станет частью большого клинического комплекса. В этом коллектив роддома заверил министр здравоохранения.

В маленьком конференц-зале, кажется, нечем дышать. Столько сотрудников сразу здесь не собирались никогда. Случай особый и он тоже первый - реорганизация. Министр успокаивает сразу.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "Все медицинские работники, которые работали и работают, остаются на своих местах".

Роддом №3 станет частью большого медицинского комплекса, войдя в состав городской больницы скорой помощи. Это для пациенток станет плюсом. В горбольницу уже вошел роддом №1 Мурманска. Эффект лечения стал выше. Будущим мамам нужна помощь не только гинекологов. И всех специалистов можно пройти в одном центре.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГОБУЗ "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Александр Залесный: "Для врачей и акушеров-гинекологов стало проще взаимодействовать со специалистами смежных специальностей - терапевты, хирурги, кардиологи. У нас сейчас не стоит вопрос вообще, как договориться".

Разговор в спокойном тоне. Вопросы организационные - сохранят ли отпуска и уровень зарплат, как будут закупать лекарства и организовано питание для пациенток.

Главный врач "Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" Евгений Тарбаев: "Уже с понедельника в третий родильный дом придут довольно мощные хозяйственные службы городской больницы, чтобы понять - как нам двигаться дальше".

В ближайшее время в роддом №3 переедет городской роддом №1. Там начинается большой и длительный ремонт вентиляционной системы. Два учреждения будут работать на одной площадке.

И. о. главного врача роддома №3 г. Мурманска Светлана Корсакова: "Я думаю, что с нагрузкой по родам, по оказанию медицинской помощи, во время беременности мы должны справиться".

Полностью реорганизация должна завершиться к 1 мая. Таким образом, городская больница скорой помощи объединит два роддома и несколько женских консультаций, став крупным комплексом, где женщины смогут получить сразу всю необходимую помощь.





