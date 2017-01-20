Состоялось заседание Попечительского совета Фонда капитального ремонта Мурманской области

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора провел заседание Попечительского совета Фонда капитального ремонта Мурманской области. В заседании также приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, министр имущественных отношений Мурманской области Олег Мазунов, начальник управления Министерства финансов Мурманской области Алексей Бузунов, представители региональной Общественной палаты Юрий Дунин и Татьяна Никитина, руководство Фонда капремонта Мурманской области.



Участники совещания приняли решение о проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта Мурманской области за 2016 год. В числе прочих вопросов обсуждалось более тесное сотрудничество с муниципалитетами в целях информирования граждан о капремонте и собираемости взносов, а также разработка проекта конкурсной документации по отбору кредитной организации для ведения счетов регионального оператора и специальных счетов.



/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /



