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20.01.2017 18:57

Состоялось заседание Попечительского совета Фонда капитального ремонта Мурманской области

Заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора провел заседание Попечительского совета Фонда капитального ремонта Мурманской области. В заседании также приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, министр имущественных отношений Мурманской области Олег Мазунов, начальник управления Министерства финансов Мурманской области Алексей Бузунов, представители региональной Общественной палаты Юрий Дунин и Татьяна Никитина, руководство Фонда капремонта Мурманской области.
 
Участники совещания приняли решение о проведении обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта Мурманской области за 2016 год. В числе прочих вопросов обсуждалось более тесное сотрудничество с муниципалитетами в целях информирования граждан о капремонте и собираемости взносов, а также разработка проекта конкурсной документации по отбору кредитной организации для ведения счетов регионального оператора и специальных счетов.

/ Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области /
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