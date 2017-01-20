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20.01.2017 19:25

Губернатор Марина Ковтун поздравила коллектив Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина с 70-летием медицинского учреждения

Илья Комлев.


В филармонии сегодня чествовали сотрудников и ветеранов Мурманской областной клинической больницы. Лечебному учреждению исполнилось 70 лет. Современный комплекс вырос из небольшой больницы на окраине довоенного Мурманска. Сейчас это 10 корпусов, 33 тысячи пациентов в год и 20 тысяч операций, из которых 3 тысячи - высокотехнологичные.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "За последнее время областная клиническая больница претерпела большие изменения. В результате реализации целого ряда программ она насыщена современным оборудованием. Это многопрофильный современный медицинский центр. Но все бы это было мертвым железом, если бы не ваши профессиональные качества".
Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Мой комитет, областная Дума, мы будем прикладывать все усилия к развитию здравоохранения в Мурманской области. Мы будем все силы прикладывать к тому, чтобы финансовые средства, которые должны направляться на профилактику, на лечение наших граждан, не уменьшились. Чтобы как можно меньше испытывали проблем с доступностью медицинской помощи".
Лучшим сотрудникам больницы губернатор Марина Ковтун сегодня вручила государственные награды. Коллектив - это 1650 человек - 300 врачей, 600 медсестер, 350 санитарок и сиделок. Здесь всегда старались идти в ногу со временем. Сейчас клиника не только лечебное заведение, но и консультационный центр. Благодаря технологиям телемедицины специалисты из Мурманска в сложных случаях помогают коллегам в районных больницах.
Главный врач Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина Александра Будова: "У нас осваиваются и внедряются три новых направления высокотехнологичной медицинской помощи. Планируется к закупке целый ряд оборудования, которое позволит внедрить новые технологии. Это артроскопия плечевого сустава, это радиочастотное лечение при патологии позвоночника. И еще целый ряд важных проектов, которые позволят нам двигаться дальше и выходить на новый уровень".
Заведующая гастроэнтерологическим отделением Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина Жанна Терсинских: "Мы работаем над новыми технологиями, стремимся создать гастрогепатоцентр, который будет являться координирующим звеном в нашем регионе и оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь пациентам с гастроэнтерологическим профилем".
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