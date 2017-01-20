Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
20.01.2017 18:55

Суд вынес приговор организатору незаконного игорного заведения в Мурманске

Артем Дашевский.

Заведение располагалось в квартире дома на улице Полярные Зори. Плотные занавески, вдоль стен техника. Вход только для своих. Руководитель подпольного казино свою вину признал. Ему назначено 160 часов обязательных работ. Противодействие незаконному игорному бизнесу - один из приоритетов в работе. В 2016 году в Заполярье закрыты 74 незаконных игровых клуба. Проведено 100 проверок. Изъяты десятки аппаратов и около семисот компьютеров.
Следователь Следственного отдела по г. Мурманску СУ СК России по Мурманской области Алексей Горелов: "По выявленным фактам Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 171.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного следствия установлено, что на протяжении 2016 года по адресу проводились азартные игры".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 59.67
Евро = 63.73
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.