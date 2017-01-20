Суд вынес приговор организатору незаконного игорного заведения в Мурманске

Артем Дашевский.

Заведение располагалось в квартире дома на улице Полярные Зори. Плотные занавески, вдоль стен техника. Вход только для своих. Руководитель подпольного казино свою вину признал. Ему назначено 160 часов обязательных работ. Противодействие незаконному игорному бизнесу - один из приоритетов в работе. В 2016 году в Заполярье закрыты 74 незаконных игровых клуба. Проведено 100 проверок. Изъяты десятки аппаратов и около семисот компьютеров.

Следователь Следственного отдела по г. Мурманску СУ СК России по Мурманской области Алексей Горелов: "По выявленным фактам Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 171.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В ходе предварительного следствия установлено, что на протяжении 2016 года по адресу проводились азартные игры".



