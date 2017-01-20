Сегодня в Мурманске руководитель городского комитета по образованию Василий Андрианов провел онлайн-приём

Яков Остров.

В редакции муниципальной газеты Василий Андрианов в режиме онлайн, то есть, по телефону, давал консультации и отвечал на вопросы северян. Это отличный способ выяснить, что волнует людей. На первый план вышли сугубо житейские и хозяйственные проблемы. Руководители детских садов и школ интересуются сроками ремонта зданий. Родители спрашивают, не слишком ли тяжёл ученический портфель, соответствует ли качеству цена питания и как организовать отдых ребенка на время каникул. Хотя в городе нет дефицита мест в образовательные учреждения, большинство вопросов касались именно этой темы, и все обратившиеся получили совет - как сделать правильный выбор.

Председатель комитета по образованию г. Мурманска Василий Андрианов: "Что касается вопросов зачисления в детские сады - на сегодняшний день есть возможность не только личной явки в комиссию по распределению таких мест, есть возможность подачи заявления через многофункциональные центры, через тот же портал госуслуг и другими способами".

Сложные вопросы, которые требуют более детального рассмотрения, взяты на контроль, специалисты комитета ответят на них в самое ближайшее время. Следующими гостями "Вечёрки" станут главы городских округов. "Прямые линии" с ними начнутся уже со следующей недели.

Главный редактор газеты "Вечерний Мурманск" Виктор Хабаров: "Ситуация у нас во дворах непростая, и вопросов масса, которые решаются именно в округах, и вот, чтобы люди имели возможность задать эти вопросы и получить компетентные ответы, в ближайшее время мы будем практиковать "прямые линии" с главами округов".







