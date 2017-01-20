"Медвежий детский сад". Фотоловушка поймала умилительные моменты из будней косолапых

Илья Комлев.

Ролик "Медвежий детский сад", подготовленный сотрудниками заповедника "Пасвик" занял второе место на национальном конкурсе "Фотоловушка-2016", уступив всего 99 голосов работе исследователей из Печоро-Илычского заповедника Республики Коми. В этом состязании победителей выбирали пользователи Интернета. Интересно, что на представленных заповедниками и нацпарками страны видео были птицы, зайцы, тигры, зубры. Но больше всего симпатий у зрителей вызвали мини-фильмы с медведями. Напомним, фотоловушки в "Пасвике" для изучения животных начали применять с 2015. Этот метод не причиняет вреда косолапым и помогает увидеть их поведение в естественных условиях.





