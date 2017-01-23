Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Александр Патрикеев – сегодня гость дневного эфира «Радио России – Мурманск»

Ирина Елизарова.

Предложение Александра Патрикеева о проведение саммита уполномоченных по правам человека стран Таможенного союза получило поддержку у его федерального коллеги Татьяны Москальковой. Такой формат может стать серьезной подвижкой в вопросах пересекающегося правого поля. В Мурманской области в скором времени появится правозащитная карта. Обо всем этом речь пойдёт сегодня в передаче «Север мой».

Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, а также в FM-диапазоне - в Мурманске на частоте 107,4 FM. Кроме того, на нашем сайте — murman.tv - будет вестись видеотрансляция эфира. Она будет доступна во вкладке — онлайн-радио. Вы можете принять участие в разговоре, задавая вопросы по телефону: 685-225. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.





