"Время саами". Слушайте сегодня очередной выпуск радиопроекта на "Радио Маяк – Мурманск" в 15:50

Сегодня речь пойдёт о саамском языке. Специалисты говорят - это уникальное явление в лингвистике. Саамы сегодня живут на территории четырех государств, всего насчитывается до 12 диалектов языка. Разница в звучании речи иногда настолько велика, что российские саамы могут не понять, к примеру, норвежских, хотя так происходит не всегда. Язык любого народа отражает его культуру, формируя особенную, характерную только для него картину мира. Например, снег в русском языке это только снег. В саамском же существует несколько слов, обозначающих это явление природы. Пушистый, покрывшийся коркой, мокрый, наст. Понятие «дорога» имеет семь разнокоренных обозначений, «олень» - 13. Сегодня язык саамов Кольского полуострова относят к постепенно угасающим, что связано с отходом народа от традиционного образа жизни и промыслов. И если старшее поколение еще использует родной язык, то представители среднего возраста зачастую уже в детстве перешли на русский. Историческая судьба саамской письменности также нелегка — ее создавали после революции 1917 года, затем запрещали, позже - в 70-х случился новый подъем интереса. Какие меры необходимо предпринимать для сохранения языка? Обо всем этом – в очередном выпуске радиопроекта «Время саами» сегодня в 15.50 на «Радио Маяк – Мурманск».