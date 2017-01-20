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20.01.2017 18:25

Мурманский центр занятости населения готов оказать поддержку работодателям, которые намерены принять на работу незанятых инвалидов и создать для них оборудованные рабочие места

Грант на оборудование одного рабочего места в этом году составляет 60 тысяч рублей, - сообщили в центре занятости.  Всего в областном центре планируется открыть 40 таких рабочих мест. Единовременные субсидии из областного бюджета на организацию оборудованных рабочих мест для незанятых инвалидов предоставляются мурманским предприятиям авансом и на безвозмездной основе.
Гранты предоставляются работодателям по результатам конкурсного отбора, который проводит Комитет по труду и занятости населения Мурманской области. Подать заявку и пакет документов в конкурсную комиссию можно при личном обращении, почтой или в электронной форме по Интернету.


 
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