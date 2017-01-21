В столице Финляндии открылась художественная выставка с необычным названием "Сильные и мягкие прикосновения"

Помимо названия, в этой выставке необычно то, что автор всех картин – бурый медведь Юусо. Он проживает в центре для животных Куусамо на севере страны. В экспозицию вошли 11 полотен животного, а также постеры. Косолапый создает полотна при помощи лап и своего тела. Медведю оставляют краски, холсты и куски фанеры. По словам организаторов, Юусо любит творить в одиночестве – садится и водит лапами по бумаге, создавая абстрактные изображения. Творчество косолапого художника высоко ценится – в 2015 году было продано 15 картин. Средства, полученные в ходе выставки «Сильные и мягкие прикосновения», пойдут на создание документального фильма о медведях. Сам художник попасть на свою выставку не смог – сейчас медведь находится в зимней спячке. Надо сказать, что выставка в Хельсинки - не первая экспозиция Юусо. Летом прошлого года работы талантливого зверя были представлены на выставке в Тампере.