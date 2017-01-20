Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Как всегда в воскресенье служба информационного вещания ГТРК "Мурман" подведет итоги уходящей недели. Год экологии в Мурманской области стартовал с размахом. В присутствии высокопоставленных гостей Кольского Севера и при участии столпов региональной экономики, крупнейших предприятий Заполярья. В Никеле торжественно открыт визит-центр заповедника "Пасквик".

Дорогу скорой медицинской помощи! Как реагируют на спецсигналы заполярные водители? Анализ обстановки в регионе в связке с усилиями дорожных служб, ответственных за вывоз и уборку снега.

События из жизни Северного флота. Модернизация и ввод в строй новых кораблей и катеров вместе с решением задач обеспечения военным морякам надежного тыла.

Подробности вместе с другими темами, включая рабочую встречу главы региона, в "Событиях недели". Эфир начнется в 10:20 на канале "Россия 1".