Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с руководством Макрорегиона Северо-Запад ФГУП "Почта России"

Илья Комлев.

Сегодня губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с руководством северо-западного макрорегиона "Почты России". Он охватывает территорию от Калининграда до Урала. На предприятии сейчас стоит задача максимально автоматизировать все процессы, чтобы ускорить обслуживание клиентов и доставку отправлений. Разговор шел также о перспективных направлениях развития. В Петербурге, к примеру, почта взяла на себя печать и рассылку уведомлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения, освободив инспекторов ГИБДД и повысив эффективность работы системы "Безопасный город".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Почта России" активно развивается. У нас в области мы тоже видим, что она работает лучше. Но в регионе есть свои особенности. Мы находимся полностью в арктической зоне. Я думаю, что эти особенности вы учитываете. И "Почта России" помнит о своей социальной ответственности".

Директор макрорегиона Северо-Запад ФГУП "Почта России" Виталий Дырдасов: "Любое развитие "Почты России" с точки зрения увеличения рабочих мест или повышения зарплаты наших сотрудников - это одновременно помогает нам решать наши задачи как коммерческие, так и социально значимые, и приносит эффект тому субъекту федерации, на территории которого мы работаем".







