Введение в эксплуатацию нового детского сада в Гаджиево позволило ликвидировать очередность в дошкольные образовательные учреждения ЗАТО Александровск

Алексей Котович.

"Семицветик" в Гаджиево. Открывшимся детским садом восхищаются, удивляются и по-хорошему завидуют малышам. Одно из лучших дошкольных учреждений Кольского полуострова - такую характеристику ему дала сегодня Марина Ковтун во время посещения ЗАТО Александровск. Объект сдан в самом конце прошлого года и начал принимать детей в январе.

Здание оригинального проекта с просторными помещениями. Стены метровой толщины. Впрочем, главное сокровище в этих стенах - дети. Собственно, к ним сегодня и приехала губернатор с подарками и поздравлениями.

Детский сад "Семицветик" открылся недавно. Здание начинали возводить с нуля несколько лет назад. Из-за нерадивости подрядчиков (а их сменилось несколько), объект грозил превратиться в долгострой.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Буквально в режиме ежедневного контроля, подталкивания, решения мелких вопросов вместе с подрядчиком позволило его открыть до нового года и уже принять здесь детей. У нас есть и другие примеры недобросовестной работы подрядчиков. Но, думаю, что мы с ними также справимся и все задачи по предоставлению мест детям в детских садах мы обеспечим до конца 2017 года".

12 прогулочных площадок. На трех этажах - 12 групп, музыкальный и спортивный залы, бассейн, оснащенные современным оборудованием пищеблок и медицинский блок. Групповые комнаты разделены на несколько зон.

Министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко: "Есть большое количество оборудования, которое позволяет развивать мелкую моторику, организовывать коллективную деятельность, мультимедийное оборудование, конструкторы, развивающие игры, самые новые дидактические пособия".

Педагогический состав - 30 человек, у всех есть опыт за плечами.

Заведующая детским садом "Семицветик" Елена Дерюга: "Были педагоги, которые, например, учителя начальных классов - они прошли переподготовку и переобучились, потому что хотели работать в этих условиях с нашими детьми".

Глава администрации ЗАТО Александровск Семен Кауров: "Это такое огромное событие для жителей нашего ЗАТО, невероятных масштабов. Очень рады тому, что такой детский сад - дворец, я скажу больше - открылся в нашем муниципальном образовании".

"Семицветик" рассчитан на 300 мест. На сегодняшний день очередность в детские сады ЗАТО Александровск остается в прошлое.







