В оленегорской колонии-поселении для осужденных прошёл «Кулинарный поединок»

В оленегорской колонии-поселении №24 сотрудники воспитательного отдела организовали увлекательное профессиональное состязание для осуждённых - «Кулинарный поединок».

Учитывая специфику данного учреждения, состав участников получился смешанным: за победу боролись как мужчины, так и женщины.

По условиям конкурса, участники все вспомогательные ингредиенты для блюд – коржи, тесто – должны были приготовить самостоятельно.

В итоге на суд жюри, состоящее из сотрудников колонии, были представлены фаршированные блины, торты и пиццы. Строгие и взыскательные судьи учитывали не только вкусовое качество блюда, но и его оригинальность и эстетический вид.

В результате в номинации «Самое вкусное блюдо» диплом получила одна из осужденных женщин.

После награждения для всех участников и их болельщиков было устроено чаепитие с приготовленными конкурсными шедеврами.

По словам заместителя начальника КП-24 Евгения Хряпина, инициатива по проведению конкурса исходила от самих осуждённых. Все конкурсанты являются любителями в данном виде профессии. Навыки приготовления пищи они получили в колонии, работая на кухне, и обучаясь в профессиональном училище при учреждении.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области